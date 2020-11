Taormina, 36 dipendenti su 40 in nero e turni anche di dodici ore nella Rsa

Share Tweet Whatsapp Email

TAORMINA – I Finanzieri della Compagnia di Taormina hanno scoperto 36 lavoratori in nero impiegati, dal 2016 al 2020, in una Rsa. Dall’inchiesta è emerso che il titolare della struttura residenziale, per risparmiare su contributi ed oneri previdenziali, impiegava abusivamente i lavoratori.

I dipendenti irregolari hanno raccontato che veniva loro impedito di godere di riposi o pause durante l’orario di lavoro e anche di parlare tra loro. Alle vittime veniva addirittura vietato di scambiarsi i numeri di telefono.

Sottoposti a turni di 12 ore, durante i quali oltre all’assistenza degli ospiti della struttura svolgevano le mansioni di lavaggio e stiratura, i lavoratori che per contratto avrebbero dovuto guadagnare per 38 ore a settimane tra i 1.180 e i 1.400 euro, lavoravano almeno 45 ore in sette giorni e prendevano 700 euro, indipendentemente dalle mansioni svolte e dal tempo lavorato.

Al datore di lavoro, che aveva regolarizzato solo 4 su 40 dipendenti, sono state inflitte pesanti sanzioni. L’uomo, che è stato denunciato, dovrà regolarizzare la posizione del personale attualmente impiegato in nero e pagare 130 mila euro di multa oltre alle somme dovute a titolo di ritenute fiscali e previdenziali.