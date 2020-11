Drive-in a Siracusa e Rosolini: zero positivi

Share Tweet Whatsapp Email

SIRACUSA – Nel prosieguo della campagna di screening per Covid 19 promossa dall’assessorato regionale della Salute d’intesa con Anci Sicilia, questa mattina l’Asp di Siracusa ha eseguito nel capoluogo nell’area del liceo Gargallo di via Luigi Monti 759 tamponi tutti risultati negativi a studenti, familiari, personale docente e non docente delle scuole medie inferiori e superiori.

La seduta, con il metodo drive in, organizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Siracusa, ha visto impegnato personale sanitario della Usca e della Sanità penitenziaria del Distretto sanitario di Siracusa, volontarie e infermiere del Comitato e dell’Ispettorato provinciale della Croce Rossa Italiana.

A Rosolini, sempre questa mattina, medici e infermieri delle Usca e del Distretto sanitario di Noto in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione hanno eseguito nel drive in organizzato in collaborazione con il sindaco di Rosolini nell’area di Protezione civile 525 tamponi rapidi risultati tutti negativi.

Il programma di screening, com’è noto, organizzato dal Dipartimento di Prevenzione Medico e dai Distretti sanitari in collaborazione con i sindaci e i dirigenti scolastici, è stato esteso in questa fase anche ai comuni con una popolazione inferiore a 30 mila abitanti che abbiano almeno due istituti scolastici superiori.

Di seguito le sedi delle prossime giornate in provincia che sono già inserite nella piattaforma online predisposta dalla Regione Siciliana www.siciliacoronavirus.it attraverso la quale è possibile prenotarsi:

Carlentini 20 novembre dalle ore 8 alle ore 17 nell’area dell’istituto Nervi;

Lentini 21 e 22 novembre dalle ore 8 alle ore 17 nell’area del Polivalente di Lentini;

Noto il 20 novembre dalle ore 9 alle ore 15 al lungomare Lido di Noto;

Pachino/Portopalo il 21 novembre dalle ore 9 alle ore 15 nell’area della struttura sanitaria di Pachino in via Quasimodo 1;

Avola il 21 novembre dalle ore 9 alle ore 17 nel piazzale dell’istituto Ettore Maiorana;

Francofonte il 22 novembre dalle ore 9 alle ore 17 in piazzale Stadio Comunale.