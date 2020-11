Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Librino hanno arrestato Giuseppe Litrico, 27 anni, ritenuto responsabile di evasione dai domiciliari. Durante un controllo, i carabinieri non hanno trovato l’uomo in casa, mentre la compagna non ha saputo fornire spiegazioni in merito all’allontanamento. Litrico è stato rintracciato sul viale Odorico da Pordenone insieme ad un parente, anche lui noto alle forze dell’ordine.