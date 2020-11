Tari, modulo pagamento scaricabile on line

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Gli avvisi per il pagamento del saldo della tassa rifiuti (Tari), in questi giorni in distribuzione e la cui scadenza è fissata per il 30 novembre 2020, sono scaricabili dal portale Internet del Comune di Catania. Per usufruire del servizio occorre collegarsi a Etnaonline (https://etnaonline.comune.catania.gov.it/tari) e registrarsi per ottenere le credenziali di accesso e il contribuente potrà scaricare il documento senza doversi recare negli uffici comunali.

L’accesso ai dati dei contribuenti della Tari è possibile solo tramite autenticazione, per garantire la privacy. La scheda visualizzata contiene anche i dati anagrafici e la consistenza catastale degli immobili per i quali va pagato il tributo. Il servizio è disponibile anche mediante il sistema di autenticazione definito a livello nazionale e denominato Sistema pubblico di identità digitale (Spid), che viene rilasciato gratuitamente da diversi Enti certificatori.

Il nuovo servizio on-line di visualizzazione e stampa degli avvisi di pagamento Tari si aggiunge ai quelli telematici già attivati e rientra nel piano di modernizzazione e semplificazione voluto dall’amministrazione comunale.