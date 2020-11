Lavorava in terapia intensiva nell’ospedale Guzzardi

VITTORIA (RAGUSA) – Gianni Russo, 58enne infermiere della terapia intensiva e rianimazione dell’ospedale Guzzardi di Vittoria, è morto a causa del Covid-19. Lo rende noto l’Asp di Ragusa che “si stringe al dolore di tutta la famiglia”.

Russo, ammalato da circa due mesi, “non ce l’ha fatta e lascia un vuoto immenso non solo nell’Asp di Ragusa, ma in tutta la comunità vittoriese che in questa seconda ondata sta vivendo momenti molto drammatici”, conclude l’Asp.