Malore sull’A19, gli agenti le salvano la vita

Enna: la trovano in gravissime condizioni sulla corsia direzione Catania e la rianimano con l’aiuto telefonico del medico

ENNA – Gli agenti della polizia stradale di Enna hanno soccorso una donna, salvandole la vita. Passavano sulla A19 in direzione Catania quando hanno notato sulla corsia di emergenza un’auto in sosta. Al posto di guida c’era una donna riversa, colpita da malore e in stato di totale incoscienza.

Essendo la macchina chiusa dall’interno hanno rotto il vetro del finestrino posteriore e constatato le gravissime condizioni, quindi hanno chiamato il 118.

Aspettando l’arrivo dei soccorsi hanno contattato anche il medico del pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Enna, per farsi assistere sulle procedure da adottare per tentare di rianimare la signora. Dopo alcuni minuti, prima dell’arrivo dei soccorsi, le manovre di rianimazione cardio-polmonare degli agenti, sempre guidati telefonicamente dal medico, hanno permesso alla signora di riprendere seppur flebilmente a respirare autonomamente.

Nel frattempo sono arrivati un’ambulanza e l’elisoccorso e la donna è stata trasportata al Policlinico di Catania. Agli agenti il ringraziamento della famiglia.