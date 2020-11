Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Un giovane di 24 anni, C. M. N., è stato deferito dalla polizia per furto. All’identificazione dell’uomo i poliziotti sono arrivati tramite la denuncia della vittima, un cittadino straniero, che aveva denunciato il furto del proprio cellulare, sottrattogli da un individuo che glielo aveva temporaneamente chiesto in prestito ma che si era allontanato impossessandosene.