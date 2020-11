Sicilia: epidemia stabile, boom guariti

Coronavirus: 36 morti e 1.461 nuovi casi su circa 8.000 tamponi. Scendono i numeri a Catania Il dettaglio per provincia

Trentasei morti e 1.461 nuovi casi. Questo il bilancio dell’emergenza coronavirus in Sicilia. Ieri i contagi giornalieri erano stati 1.422. Sono poco più di 8.000 i tamponi effettuati, per una percentuale di positivi del 18%, in calo rispetto a 24 ore prima (19%).

Trentadue i ricoveri in più negli ospedali, 7 dei quali in terapia intensiva. Tantissimi i guariti: 467.

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 445 a Palermo (ieri 452), 328 a Catania (ieri 482), 218 a Ragusa, 127 a Trapani, 110 a Messina, 79 a Siracusa, 79 a Caltanissetta, 49 a Enna, 26 ad Agrigento.

In tutta Italia sono 27.354 i nuovi casi di coronavirus, in calo rispetto ai 34mila di ieri. Diminuiscono però anche i tamponi: ne sono stati effettuati 152.663, mentre ieri erano 195 mila. Tasso di positività in leggero aumento: da 17% a 17,9%. I morti sono 504.