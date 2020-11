La grana dei rifiuti prodotti dagli infetti: “A Catania nuova gara per la gestione”

L’Asp: “Con la crescita dei contagi la ditta incaricata non ce la fa”

CATANIA – “In merito alle criticità segnalate dai cittadini relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dalle abitazioni dove soggiornano persone positive al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria”, l’Asp di Catania ha indetto, secondo le disposizioni regionali, una nuova gara i cui termini per la ricezione delle offerte scadranno il prossimo 18 novembre.

“Dobbiamo considerare la crescita esponenziale della curva dei contagi – dice l’azienda – e prendere atto dell’impossibilità della ditta incaricata di fronteggiare l’intero fabbisogno, a causa del cospicuo numero di utenze da servire”, con riferimento alla Dusty.