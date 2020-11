Sicilia: epidemia stabile, boom guariti

Coronavirus: 36 morti e 1.461 nuovi casi su circa 8.000 tamponi. Scendono i numeri a Catania Il dettaglio per provincia. Screening con i test rapidi: il dato nella provincia etnea . A Gela chiudono scuole e mercati. In Italia tasso di positività al 17,9%

Share Tweet Whatsapp Email

Trentasei morti e 1.461 nuovi casi. Questo il bilancio dell’emergenza coronavirus in Sicilia. Ieri i contagi giornalieri erano stati 1.422. Sono poco più di 8.000 i tamponi effettuati, per una percentuale di positivi del 18%, in calo rispetto a 24 ore prima (19%).

Trentadue i ricoveri in più negli ospedali, 7 dei quali in terapia intensiva. Tantissimi i guariti: 467.

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 445 a Palermo (ieri 452), 328 a Catania (ieri 482), 218 a Ragusa, 127 a Trapani, 110 a Messina, 79 a Siracusa, 79 a Caltanissetta, 49 a Enna, 26 ad Agrigento.

SCREENING TAMPONI RAPIDI: NEL CATANESE 352 POSITIVI. Nella terza giornata dello screening per Covid-19 rivolto agli studenti delle scuole medie della provincia di Catania, organizzati dall’Asp, sono stati effettuati 6.766 tamponi rapidi. Sono stati 352 i casi positivi emersi.

Questi i dati nel dettaglio. Catania: 2.003 tamponi, 136 positivi; Acireale: 1.168 tamponi, 53 positivi; Adrano: 464 tamponi, 51 positivi; Caltagirone: 306 tamponi, 1 positivo; Mascalucia: 1.365 tamponi, 42 positivi; Misterbianco: 510 tamponi, 26 positivi; Paternò: 950 tamponi, 43 positivi. Complessivamente, in tre giorni di screening, sono stati somministrati 21.342 tamponi, di cui 1.077 con esito positivo, per i quali si è proceduto ad effettuare il tampone molecolare.

A GELA CHIUSI SCUOLE E MERCATI. A Gela chiudono scuole e mercati e nel fine settimana piazze, vie e villette diventeranno off limits. “Si è cercato in tutti i modi di non chiudere la città, perché siamo consapevoli delle gravi ripercussioni che potrebbero esserci. Dopo le scene di assembramenti viste ieri sul lungomare e considerato il raddoppio di contagi nelle scuole e in città, abbiamo emanato una ordinanza di chiusura di concerto con Asp, dirigenti scolastici e prefettura, per ridurre al minimo gli spostamenti, chiedere la sanificazione delle scuole, fare in modo che l’Asp completi lo screening, allinei i dati di contagi e classi in quarantena”, spiega l’amministrazione comunale.

Oltre allo stop alle attività didattiche, si fermano anche il mercato del martedì e quello rionale di via Madonna del Rosario. In alcune zone non sarà permesso stazionare, da questa sera e per dieci giorni. I positivi hanno toccato quota 527 ( +36 ricoverati), e 17 nuovi positivi venuti fuori nel week end dallo screening riservato al mondo scolastico.

ITALIA: TASSO DI POSITIVITA’ AL 17,9%. In tutta Italia sono 27.354 i nuovi casi di coronavirus, in calo rispetto ai 34mila di ieri. Diminuiscono però anche i tamponi: ne sono stati effettuati 152.663, mentre ieri erano 195 mila. Sono 70 i nuovi pazienti in terapia intensiva in Italia nelle ultime 24 ore. In tutto sono 3.492 le persone in rianimazione. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 489, con il totale che sale a 32.536.

Tasso di positività in leggero aumento: da 17% a 17,9%. I morti sono 504. Ieri i positivi erano stati 33.979, i morti 546. In totale i casi di coronavirus in Italia dall’inizio dell’epidemia – compresi vittime e guariti – sono ora 1.205.881. I morti sono arrivati a quota 45.733. Gli attualmente positivi sono 717.784 (+5.294), i guariti e dimessi 442.364 (+21.554).