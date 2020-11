Scazzottata in pieno centro, 4 arresti

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Quattro persone, di età compresa tra 22 e 57 anni, sono state arrestate da carabinieri e polizia poiché ritenute responsabili di una rissa. Denunciato anche un minore.

I cinque si sono affrontati a viso aperto in corso Italia in prossimità del bar Europa. La scazzottata sarebbe avvenuta per futili motivi, comunque legati a presunti contrasti in in ambito familiare.

Determinante la telefonata di un passante che ha prontamente contattato il numero unico di emergenza 112.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile ed in supporto due pattuglie della polizia. Dopo alcuni minuti di concitazione, le forze dell’ordine sono riuscite a sedare la rissa e ad arrestare le persone coinvolte.