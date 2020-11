Costone ingabbiato, via libera per il tunnel

Share Tweet Whatsapp Email

LETOJANNI (MESSINA) – A giudicarla da lontano sembra ormai un mostro “ingabbiato”, ma la frana di Letojanni sull’A18 Messina-Catania è una storia che si trascina da cinque anni con tanto di polemiche, disagi ed ironici compleanni.

“Quando ci siamo insediati non c’era neppure il progetto per la messa in sicurezza della montagna e quindi dell’autostrada – precisa l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone – oggi si lavora a buon ritmo per rimuovere le tonnellate di detriti, anzi entro la fine di gennaio del 2021 è previsto l’inizio dei lavori per la costruzione della prima galleria artificiale ed entro il 2021 contiamo di consegnare i lavori”.



Le opere appaltate porteranno alla realizzazione di una doppia galleria che coprirà entrambe le carreggiate. Un tunnel lungo 140 metri circa, costruito senza spostare i detriti poiché la frana è tutt’ora in movimento. Una pila, a metà fra le carreggiate, sosterrà le due gallerie, una delle quali attraverserà i detriti della frana. La conclusione dei lavori è prevista entro il 2021.



Si tratta di interventi complessi che dovranno essere effettuati garantendo la regolare percorribilità dell’A18. Utilizzando tecniche e materiali modernissimi e affidabili sotto il profilo della resistenza e della durata nel tempo, l’impresa sta lavorando nel pendio con l’installazione di reti ad elevatissima resistenza ancorate al terreno, poi sarà la volta della paratia ed infine si passerà alla realizzazione delle gallerie in cemento armato e pali d’acciaio.