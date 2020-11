Screening coronavirus: 422 positivi su 7.950 tamponi nei drive in del Catanese

Share Tweet Whatsapp Email

Si chiude con 7.950 tamponi la seconda giornata dello screening per Covid-19 rivolto agli studenti delle scuole medie a Catania e provincia: 422 i positivi.

Ecco il dettaglio. Catania: 2162 tamponi, 116 positivi. Acireale: 1409 tamponi, 71 positivi. Adrano: 611 tamponi, 89 positivi. Caltagirone: 482 tamponi, 1 positivo. Mascalucia: 1442 tamponi, 49 positivi. Misterbianco: 803 tamponi, 34 positivi. Paternò: 1041 tamponi, 62 positivi.

La campagna regionale, che si concluderà lunedì 16 novembre, è dedicata agli alunni, ai loro familiari e al personale docente e non docente delle scuole medie, e prevede l’effettuazione di uno screening di popolazione, su base volontaria, tramite l’esecuzione di tamponi rapidi.

Domani, ultima giornata dello screening, le postazioni, per i tamponi drive in, saranno aperte dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19, presso le seguenti sedi.

Catania

– Scambiatore di Nesima (Via Michele Amari)

– Parcheggio AMT – Fontanarossa (Via Forcile)

– Scambiatore Due Obelischi (via F. Lojacono)

Acireale

– Parcheggio Capomulini

Adrano

– Stadio

Caltagirone

– Area Protezione civile (viale Cristoforo Colombo)

Mascalucia

– Piazza Falcone e Borsellino

Misterbianco

– Zona Milicia

Paternò

– lunedì: area adiacente alla piscina.