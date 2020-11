Share Tweet Whatsapp Email

CARLENTINI (SIRACUSA) – Un panettiere di Carlentini è stato denunciato dai carabinieri di Siracusa per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Rinvenuti e sequestrati: 36 dosi di hashish, per un totale di grammi 24 circa; 25 dosi di marijuana, 12 involucri di cocaina e 6 di crack. L’uomo è stato sanzionato per essere uscito dalla propria abitazione in orario non consentito ed al di fuori del Comune di residenza.