Caffè e spaccio, chiuso bar a Biancavilla

Il locale era stato segnalato come deposito di droga: stop all’attività per 15 giorni

BIANCAVILLA (CATANIA) – Il questore di Catania di Catania Mario Della Cioppa ha sospeso per 15 giorni il “Bar Coco” di Biancavilla, gestito da C.G.

In seguito a un controllo svolto dai carabinieri, il locale è stato segnalato come presumibile deposito di droga per la piazza di spaccio locale.

All’interno del bar sono stati identificati sette avventori, già noti alle forze dell’ordine, quasi tutti segnalati quali assuntori di droga. Trovati anche 8 dosi di droga, un bilancino di precisione, alcune bustine in cellophane con chiusura ermetica e banconote di piccolo taglio.

Inoltre, i militari hanno riscontrato numerose violazioni della normativa vigente per l’emergenza sanitaria in corso per le quali il titolare è stato multato: i clienti presenti, infatti, erano in numero maggiore rispetto a quello consentito in base alle dimensioni del locale, non rispettavano la distanza minima di sicurezza e non indossavano le mascherine.

Il titolare dell’attività era stato già arrestato per detenzione e spaccio di droga, oltre che per detenzione abusiva di una baionetta non denunciata.