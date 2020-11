Share Tweet Whatsapp Email

ACI CATENA (CATANIA) – I carabinieri di Aci Sant’Antonio hanno arrestato Andrea Fasone, 42enne, per spaccio di droga.

Durante la perquisizione in casa erano stati trovati soli un bilancino e del materiale per il confezionamento della droga e due dosi di marijuana nascoste in uno zainetto, ma Fasone era sempre più agitato e spesso guardava fuori dalla finestra della casa, in direzione del giardino.

Tale comportamento ha spinto i carabinieri a estendere la perquisizione all’esterno e, in un nascondiglio posto a ridosso della recinzione, sono state trovate altre dosi di marijuana.