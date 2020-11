In Sicilia record tamponi e +1.707 casi

Percentuale di positivi in calo (16,7%) su più di diecimila test effettuati. A Catania 589 contagi: il dettaglio per provincia . Altri 35 morti, solo 5 ricoveri in più in terapia intensiva. Trecento i guariti

Sono 1.707 i nuovi casi coronavirus in Sicilia, in linea con i 1.692 di ieri. Record di tamponi effettuati, 10.217, con una percentuale di positivi del 16,7%, in lieve calo rispetto a ieri (18%). Trentacinque i morti nelle ultime 24 ore, ma solo cinque i ricoveri in più in terapia intensiva (da 205 a 210). I dimessi/guariti sono 300.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per province: Catania 589, Palermo 444, Ragusa 176, Messina 116, Agrigento 95, Siracusa 89, Caltanissetta 87, Trapani 77, Enna 34.

MONREALE, FOCOLAIO COVID IN CASA RIPOSO. Un focolaio di Covid-19 è scoppiato all’interno di una casa di riposo di Monreale. Sarebbero già due le persone decedute dopo essere state ricoverate nel reparto Covid dell’ospedale Civico di Palermo. Erano ospiti nella casa famiglia per anziani.

Otto dei 24 ospiti sono risultati positivi al tampone rapido effettuato, dopo che era deceduto un anziano. L’uomo era risultato positivo al Covid19 e aveva 94 anni. L’altra vittima è una donna di 84 anni, morta ieri sera all’ospedale Civico. Un’altra anziana è ricoverata nello stesso reparto in condizioni gravissime. I dipendenti della struttura monrealese sarebbero, invece, tutti risultati negativi al tampone.

“Al momento si sta monitorando la situazione. Sono stati eseguiti numerosi tamponi nel drive in – dice il sindaco Alberto Arcidiacono -. I dati vengono aggiornati ogni giorno sulla pagina del sito del Comune. Ad oggi i positivi nel mio comune sono 78”.

SIRACUSA: TABLET E SCHEDE SIM A PAZIENTI RICOVERATI. Il Covid center dell’ospedale Umberto I di Siracusa è stato dotato di due tablet che i pazienti ricoverati potranno utilizzare per ricevere telefonate e navigare in internet per comunicare con l’esterno e con i propri familiari, anche attraverso i social e applicazioni come whatsapp e sms.

Nei prossimi giorni tablet e schede sim saranno consegnati anche ai reparti Covid degli altri ospedali dell’Asp di Siracusa. L’iniziativa, fortemente voluta dalla direzione strategica aziendale, è stata consentita dal progetto denominato “Operazione risorgimento digitale”, intrapreso da Tim in questo periodo di emergenza coronavirus assieme al partner Huawei, con la donazione di tablet e l’attivazione di schede sim a costo zero per tutto il periodo dell’emergenza, per favorire la comunicazione tra i pazienti in isolamento per il coronavirus e i loro familiari e i medici che spesso li seguono anche da remoto.

L’iniziativa rientra nell’ambito dei processi di umanizzazione dei servizi sanitari dell’azienda e del programma portato avanti dall’unità operativa Sifa per le tematiche sanitarie digitali.

ITALIA: COSTANTE RAPPORTO POSITIVI/TAMPONI. Sono 40.902 i contagiati dal coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. L’aumento di positivi individuati costituisce il nuovo record giornaliero.

Il totale dei contagiati sale così a 1.107.303. I decessi sono 550, le vittime sono ora 44.139. Gli attualmente positivi crescono di 28.872 e arrivano a 663.926. I guariti sono 399.238 (+11.480).

Anche oggi si registra il record di tamponi: sono 254.908 quelli effettuati nell’ultimo giorno, circa ventimila più di ieri. Il rapporto tra positivi e test resta costante al 16%.

Sono oltre 30 mila i ricoverati con sintomi da Covid in reparti ordinari in Italia: con l’aumento di 1.041 unità nelle ultime 24 ore sono ora 30.914.

Aumentano di 60 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid. Il totale è ora di 3.230. E’ l’aumento giornaliero di pazienti in rianimazione più basso da alcune settimane. In isolamento domiciliare ci sono invece ora 629.782 persone, con un incremento di 27.771 unità.

Sono 10.634 i nuovi casi in Lombardia nelle ultime 24 ore. Seguono il Piemonte (5.258) e la Campania, dove con l’incremento 4.079 malati la curva di aumento rallenta (ieri erano 4.065). Più in basso ci sono il Veneto (3.605), il Lazio (2.925), la Toscana (2.478) e l’Emilia Romagna (2.384). Sul totale di 550 vittime nelle ultime 24 ore, 118 sono state registrate nella sola Lombardia.