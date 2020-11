Ha il coronavirus, ma esce con la figlia

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Senza soluzione di continuità l’attività dei carabinieri per fronteggiare la diffusione del Covid 19. Si susseguono i servizi notturni e diurni in città e provincia. L’attività, inizialmente protesa principalmente a sensibilizzare in ottica preventiva la cittadinanza, si è successivamente articolata in una necessaria azione repressiva, anche alla luce del progressivo aggravamento dell’emergenza sanitaria.

Nel corso dei servizi i militari hanno sanzionato 147 persone per il mancato rispetto del Dpcm del 3 novembre scorso; denunciata anche una persona per false attestazioni sulla propria identità e sanzionati due titolari di esercizi commerciali, costretti anche alla chiusura temporanea.

L’ultimo servizio in ordine di tempo è stato eseguito dai militari della Compagnia di piazza Dante nelle zone di piazza Palestro, Castello Ursino e via Vittorio Emanuele. I militari del Nucleo Radiomobile hanno denunciato un 59enne che, nonostante fosse sottoposto a isolamento fiduciario perché positivo al Covid, si è recato al presidio sanitario istituito presso il dismesso mercato ortofrutticolo di Catania per accompagnare la figlia.