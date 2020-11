Catania, alberi “cariati” sul corso Italia

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Completamente vuoto all’interno, quindi malato ed a rischio crollo, il Comune di Catania interviene per rimuovere gli alberi potenzialmente pericolosi, un’azione mirata che viene effettuata da diverso tempo in tutta la città, compreso villa Bellini, oggetto di un massiccio intervento per eliminare arbusti secolari malati. Questa volta le operazioni di messa in sicurezza sono state effettuate sul corso Italia, dove gli addetti della Multiservizi sotto lo sguardo dell’assessore all’Ecologia, Fabio Cantarella, hanno sezionato diversi alberi in procinto di schiantarsi al suolo.

Basta osservare la foto per comprendere la pericolosità, visto che il tronco potrebbe non sopportare il peso, come già accaduto in diverse zone della città. E c’è anche un precedente nefasto con la morte di una donna che sei anni fa è stata centrata in pieno da un albero mentre era in compagnia della figlia su una panchina.

“Lavoriamo per incrementare i livelli di sicurezza nella nostra stupenda Catania – spiega l’assessore Cantarella – stiamo portando avanti un nuovo piano per l’abbattimento degli alberi ‘cariati’ a rischio crollo. Un progetto che va in parallelo con la piantumazione di duemila alberi ben selezionati dall’Ufficio Verde del Comune di Catania in base al contesto cittadino per evitare che in futuro possano crearsi nuovi rischi per la collettività. Ai leoni da tastiera che spesso fanno i professori ed invadono i social dico che noi lavoriamo per la sicurezza, del resto basta guardare con attenzione i tronchi sezionati per rendersi conto della sitiazione di pericolo. In ogni caso, gli alberi rimossi vengono sistematicamente sostituiti da alberelli più resistenti”.

Per la cronaca proprio la settimana scorsa un grosso ramo è precipitato in via Braille, per non parlare dell’albero-killer di piazza Cutelli.