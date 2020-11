Blitz dei Falchi: arsenale in viale Rapisardi

Arrestato a Catania un 34enne che teneva in casa pistole e una centrale per il confezionamento della marijuana

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato il pregiudicato 34enne Giuseppe Bua. Ieri pomeriggio i Falchi si sono appostati nella zona di viale Mario Rapisardi in quanto, nelle settimane precedenti, erano stati notati alcuni movimenti sospetti del giovane.

Quando Bua è uscito di casa è scattata la perquisizione. Gli agenti hanno trovato un piccolo arsenale e una vera e propria base di stoccaggio di marijuana. Nello specifico un revolver di colore dorato calibro 22, privo di qualsiasi segno identificativo, una pistola Sig Sauer semiautomatica calibro 22, con caricatore rifornito di 8 cartucce, verosimilmente importata clandestinamente dall’estero, 141 proiettili del medesimo calibro delle pistole, 10 cartucce da fucile calibro 12, marijuana confezionata in buste sottovuoto per un peso complessivo di 700 grammi, materiale per pesatura e confezionamento di ingenti quantità di sostanza stupefacente.