Rotatorie catanesi più belle con gli sponsor

CATANIA – Da anonime rotatorie, a complesso viario integrato abbellito da opere scultoree e la messa a dimora di piante della tradizione arborea siciliana in uno degli ingressi del centro urbano. Stanno cambiando volto, grazie agli interventi di riqualificazione avviati da sponsor privati, le tre rotatorie tra viale Lorenzo Bolano (circonvallazione) e le vie Florio e Miceli; tra via Ugo La Malfa e viale San Pio X e tra via Felice Paradiso e via Armando Diaz.

Gli operai sono al lavoro nella prima delle tre rotatorie, la più grande, per eseguire un progetto di manutenzione e riqualificazione a verde, di ampio respiro frutto dell’aggiudicazione del bando di sponsorizzazione, senza costi per il Comune, realizzato dall’ufficio di gabinetto del sindaco diretto Giuseppe Ferraro, pubblicato lo scorso mese di giugno. Una realizzazione che oltre a garantire soluzioni di avanguardia sotto il profilo del decoro urbano e della valorizzazione dell’ambiente, consente al Comune di risparmiare anche considerevoli costi di manutenzione.

L’intento del progetto, una vera a propria “best pratics” amministrativa, è quello di cucire la zona residenziale di Nesima con la circonvallazione, mediante spazi a verde omogeneamente arricchite da sculture che richiamano le essenze vegetali dei prodotti tipici della grande eccellenza del nostro territorio: gli agrumi, i vitigni e il pistacchio Bronte, che formeranno alberature rispettose della serena percorribilità delle arterie stradali.

L’iniziativa rientra nell’ambito di un piano di risistemazione, avviato nei mesi scorsi dal sindaco Salvo Pogliese e attuato dal capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, del sistema delle rotatorie della circonvallazione, lasciate in stato di abbandono negli anni scorsi dopo la fine dei lavori della lunga arteria stradale: Con lo stesso sistema della sponsorizzazione, infatti, si sta riqualificando anche la rotatoria di Monte Po’, mentre parte di quella del tondo Gioeni è già realizzata e infine quella di San Nullo, che si auspica di aggiudicare a breve, sgravando di ulteriori costi importanti il Comune e dando nuova dignità estetica a tutta la circonvallazione.