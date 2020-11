Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Controlli sull’abusivismo commerciale sono stati effettuati dalle forze dell’ordine nei quartieri Sferracavallo e Pallavicino, nei confronti di ambulanti e pescherie. Sequestrati 200 chili di frutta e ortaggi, poi devoluti in beneficenza a un Istituto caritatevole della città, e circa 46 chili di pesce, distrutti perché in cattivo stato di conservazione. Elevate multe per quasi 4mila euro.