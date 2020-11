Naufraga gommone, morta bimba di 6 mesi

Share Tweet Whatsapp Email

E’ morta la bimba di sei mesi che si trovava con gli altri migranti sul gommone naufragato nel Mediterraneo centrale soccorso da Open Arms.

“Nonostante gli enormi sforzi dell’equipe medica, è venuta a mancare a causa del naufragio” dice in un tweet la ong spagnola, che aggiunge: “Avevamo chiesto per lei e per altri casi gravi un’evacuazione urgente, da effettuare tra breve, ma non ce l’ha fatta ad aspettare. Siamo addolorati”.

In un precedente tweet, Open Arms aveva parlato di cinque morti per il naufragio di un gommone con a bordo un centinaio di persone.

“Possiamo contare solo sui nostri mezzi, che sono due lance rapide e sei soccorritori – denuncia Riccardo Gatti di Open Arms Italia – Stiamo andando avanti, quest’ennesimo naufragio dimostra come sia necessaria prima di tutto un’operazione congiunta in mare da parte dei governi dell’Unione europea e l’apertura di corridoi umanitari”.