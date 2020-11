Ruba whisky pregiato, 21enne in manette

MESSINA – La polizia ha arrestato un ventunenne originario dello Sri Lanka per tentativo di rapina. Il giovane aveva rubato due bottiglie di whisky del valore di 500 euro dagli scaffali del supermercato nascondendole in un trolley. Sorpreso dai dipendenti dell’esercizio commerciale ha tentato la fuga, è stato raggiunto e bloccato. L’extracomunitario è stato anche denunciato per il reato di lesioni personali riportate da uno dei dipendenti del supermercato durante la colluttazione.