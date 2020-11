Erba, crack e coca nell’androne di casa

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA– Un uomo di 30 anni, Giuseppe Alessandro D’Amico, è stato arrestato a Catania dalla Polizia di Stato perché sorpreso a spacciare droga da una feritoia creata nel portone d’ingresso del suo condominio del quartiere di Librino.

Gli agenti gli hanno sequestrato 22 involucri di marijuana, 29 con crack o cocaina e 459 euro in contanti. L’arrestato ha detto di aver avviato la procedura per ottenere il reddito di cittadinanza e i poliziotti lo hanno segnalato all’autorità giudiziaria per un eventuale decadimento. D’Amico é stato anche multato perché non indossava la mascherina.