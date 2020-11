Centro scommesse aperto per droga

Catania . Chiuso per le misure anti-Covid e riciclato come centrale dello spaccio: in manette un 26enne

CATANIA – Una sala scommesse del quartiere San Cristoforo di Catania che era stata chiusa in osservanza delle disposizioni anti Covid-19 funzionava come centrale per lo spaccio di droga. Lo ha scoperto la Polizia che ha arrestato un giovane di 26 anni trovato al suo interno, Michel Mirko Lazzara.

Gli agenti sono riusciti con uno stratagemma ad entrare dal retrobottega ed hanno trovato nascoste in diversi punti del locale 180 dosi di marijuana per un peso di circa 150 grammi. In un vano adibito a bagno sono stati trovati un bilancino di precisione e circa 2.800 euro in banconote di piccolo taglio.

Lazzara, già coinvolto nell’operazione “Piazza Pulita” che ha sgominato la piazza di spaccio del “Tondicello della Playa”, è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima.