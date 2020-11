Via Sant’Euplio: tutti multati

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Nel pomeriggio di ieri a Catania è stato fermato dalla polizia il trentenne G. G., posteggiatore abusivo che “esercitava” la sua attività in via Sant’Euplio.

In questa circostanza a pagare sono stati anche alcuni automobilisti. Nella via infatti si era venuto a creare una sorta di circolo vizioso di illegalità: gli automobilisti usufruendo dell’illecito servizio offerto dal parcheggiatore lasciavano la propria auto non curandosi del rispetto delle regole e dei segnali stradali.

Gli agenti hanno richiesto l’intervento della polizia municipale e della ditta Sostare per sanzionare gli indisciplinati.