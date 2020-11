Sicilia, il Covid si stabilizza

Share Tweet Whatsapp Email

Nelle ultime 24 ore in Sicilia sono 32 i morti per coronavirus, 1.201 i nuovi casi (ieri 1.023), su 8.856 tamponi effettuati (ieri 8.400 circa). La percentuale di positivi è del 13,5% (ieri 12%). Otto i ricoveri in più in terapia intensiva (da 187 a 195), 276 i guariti.

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 308 a Catania, 260 ad Agrigento, 197 a Palermo, 102 a Messina, 102 a Caltanissetta, 84 a Trapani, 68 a Siracusa, 58 a Enna, 22 a Ragusa.

A SIRACUSA ASSUNTI MEDICI E INFERMIERI. L’aumento del numero di casi in provincia di Siracusa ha indotto l’Asp a potenziare le risorse. “A oggi – dice il direttore sanitario Salvatore Madonia – abbiamo rivisto i percorsi Covid e non Covid all’interno dei presidi ospedalieri, e sono stati assunti numerosi medici, infermieri professionali, autisti e altre figure specialistiche. Si stanno attivando i Covid-Center in tutta la provincia: sono già presenti sia nell’ospedale Umberto I di Siracusa che di Noto ed Augusta ed a breve anche nel presidio ospedaliero di Lentini. Si sta potenziando la recettività delle terapie intensive e semintensive della provincia dedicando la rianimazione del presidio ospedaliero di Siracusa ai pazienti covid e, ove necessario, di Noto e Augusta”.

PALMA DI MONTECHIARO, CHIUSE TUTTE LE SCUOLE. Salgono a 33 i casi di positività al Covid al comune di Palma di Montechiaro. Altri quattro tamponi sono risultati positivi e adesso nella città del Gattopardo il primo cittadino ha deciso di emettere una ordinanza con la quale predispone la didattica a distanza di tutte le scuole, a eccezione della materna. “Torno a chiedere ai genitori – dice il sindaco Stefano Castellino – di evitare che i figli escano di casa senza valida motivazione. Inoltre, a tutti i cittadini chiedo di uscire di casa solo per necessità ed evitare anche piccoli assembramenti”.

IN ITALIA MAI COSI’ TANTI MORTI DA APRILE. Sono 580 i morti nelle ultime 24 ore in tutta Italia. Ieri erano stati 356. Non si registrava un dato così alto di vittime giornaliere dal 14 aprile, quando furono 602.

I nuovi casi sono 35.098. Dall’inizio dell’emergenza i contagiati dal virus – comprese vittime e guariti – sono 995.463 mentre le persone guarite o dimesse sono 363.023, con un incremento rispetto a ieri di 17.734. Sono 997 in più i ricoverati con sintomi, il totale è ora di 28.633.

A livello regionale è ancora una volta la Lombardia, con 10.955 nuovi casi in 24 ore, seguita dal Piemonte (+3.659), dal Veneto (+2.763), dalla Campania (+2.716) e dal Lazio (+2.608). I pazienti in terapia intensiva sono 122 in più. Il totale è ora di 2.971.