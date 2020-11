Rapina da 15 euro con un taser

Trapani . In manette due diciassettenni, si cercano i complici. La vittima minacciata mentre era a bordo del suo scooter

TRAPANI – Due diciassettenni di Trapani, B.G. e D.L., sono stati arrestati dai carabinieri, su ordine del Tribunale per i minorenni di Palermo, per rapina e porto di armi atti ad offendere.

Lo scorso ottobre, insieme a due complici non ancora identificati, sotto la minaccia di un taser, si son fatti consegnare 15 euro dalla vittima che era ferma in via Nunzio Nasi a bordo del proprio motorino. Attraverso la visione di immagini di video sorveglianza, gli uomini dell’Arma sono risaliti a due dei rapinatori.

A casa di uno di loro è stata trovata la torcia taser utilizzata nella rapina. I minori sono stati condotti all’istituto penale Malaspina di Palermo.