Sicilia: scende percentuale di contagi, ma a Catania il coronavirus avanza

Ancora 27 morti e 1.023 nuovi casi. Questo il bilancio dell’emergenza coronavirus in Sicilia. I tamponi sono stati 8.458, per una percentuale di positivi del 12%, in netto calo rispetto a quella di ieri (16%). Altri 10 i ricoveri in terapia intensiva (da 177 a 187), da record il numero dei guariti: 524.

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 359 a Catania, 188 a Palermo, 161 a Ragusa, 133 a Messina, 99 a Siracusa, 77 a Enna, 6 a Trapani. Nessun caso a Caltanissetta e ad Agrigento.

TROPPI CONTAGI A COMISO, CHIUSI I PARCHI. Comiso sfonda il tetto dei 200 contagiati di coronavirus e la sindaca Maria Rita Schembari vara un’ordinanza per imporre misure più restrittive nel tentativo di arginare la diffusione del virus. Saranno chiusi e interdetti al pubblico tutti i parchi e i giardini, ma anche le strutture sportive all’aperto. “Ci sono troppi assembramenti – spiega Schembari -, soprattutto nei parchi di Comiso e Pedalino. Visto che la situazione epidemiologica nel territorio comunale si sta evolvendo pericolosamente, ho ravvisato la necessità di adottare misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19”.

Saranno chiusi e sarà impedito l’accesso nella villa comunale, nel parco Baden Powell, nelle strutture sportive all’aperto di via delle Palme e nel Parco di via Volga, a Pedalino. In altre piazze si potrà accedere solo per l’ingresso nelle abitazioni e nei locali commerciali: accesso limitato, dunque, nella Piazzetta Scuola d’Arte e nelle Piazzette “padre Pio” e “padre Angelo Tumino” di Pedalino. In tutti gli altri luoghi pubblici sono comunque vietati gli assembramenti che non consentano il rispetto delle misure di sicurezza. I provvedimenti rimarranno in vigore fino al 3 dicembre.

ITALIA: RAPPORTO POSITIVI/TAMPONI AL 17%. Nelle ultime 24 ore sono 25.271 i nuovi casi di Covid individuati in Italia, circa 7 mila meno di ieri ma con 43 mila tamponi in meno rispetto alla giornata di sabato: 147.725 ieri contro 191.144.

Il rapporto positivi/tamponi è al 17,1%. In leggero aumento invece l’incremento delle vittime, 356 nelle ultime 24 ore, mentre ieri era stato di 331. Il totale dei morti dall’inizio della pandemia sale a 41.750 mentre il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, è arrivato a 960.373.

A livello regionale è sempre la Lombardia a far segnare l’incremento più sostenuto, con 4.777 casi in 24 ore, seguita dalla Campania (+3.120), dal Piemonte (2.876), dalla Toscana (+2.244), dal Veneto (+2.223) e dal Lazio (+2.153).

Sono 2.849 le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva, con un incremento rispetto a sabato di cento pazienti. Secondo i dati del ministero della Salute sono 573.334 gli italiani attualmente positivi al virus, 14.698 più di ieri: di questi, 27.636 sono ricoverati nei reparti ordinari, con un aumento nelle ultime 24 ore di 1.196, e 542.849 sono in isolamento domiciliare (+13.402). Dall’inizio della pandemia sono invece 345.289 i guariti e dimessi, 10.215 in più in un giorno.