Contagiato anche Firrarello

BRONTE (CATANIA) – L’ex senatore di Fi e Pdl e attuale sindaco di Bronte, Pino Firrarello, è risultato positivo al Covid ed è in quarantena nella sua abitazione. E’ stato lo stesso 81enne leader di moderati del centrodestra a comunicarlo sulla propria pagina Facebook.

“Nonostante io e la mia famiglia avessimo effettuato qualche giorno fa un tampone di routine risultando negativi – scrive l’ex senatore – a seguito di un lieve attacco febbrile ho deciso di ripetere stamane il tampone, che ha dato esito positivo. Per adesso sto bene, continuerò a lavorare da casa con tutti i mezzi possibili per non far mancare il mio apporto. Oggi si insedierà la mia giunta. Evito di mandarvi un abbraccio, ma contate pure su di me”.

Ieri a Bronte si è registrata la prima vittima da Covid, un pensionato di 81 anni, e il sindaco ha disposto la chiusura di due scuole elementari e di una media inferiore dopo dei tamponi positivi.