Nei drive-in 30 mila tamponi e 800 positivi. Test anche lunedì nel Catanese: ecco dove

Si estende in Sicilia la campagna di monitoraggio del coronavirus sulla popolazione, promossa dalla Regione. Nel weekend, sono state complessivamente una trentina le città dell’Isola (con più di trentamila abitanti) dove sono stati allestiti i drive-in con i tamponi rapidi per la ricerca del virus.

Come noto, il target è quello della popolazione scolastica (docenti, non docenti, studenti e loro genitori). Da una ricognizione non ancora definitiva sono stati effettuati circa trentamila test su altrettanti cittadini, di cui circa 800 positivi al Covid-19 che adesso verranno sottoposti al tampone molecolare. L’esperienza, secondo la volontà del governo Musumeci, andrà avanti nelle prossime settimane. L’iniziativa è promossa dalla Regione con le Asp e in collaborazione con Anci Sicilia e le amministrazioni locali.

In provincia di Catania, secondo il dato fornito dall’Asp e riferito alle 19.30 odierne, sono 4.378 i tamponi eseguiti nei cinque comuni interessati sul territorio provinciale: Catania, Acireale, Adrano, Caltagirone e Paternò.

Queste le cifre nel dettaglio. Catania: 1.364 tamponi, con 118 positivi. Acireale: 1.094 tamponi, con 63 positivi. Adrano: 570 tamponi, con 42 positivi. Caltagirone: 500 tamponi, con 6 positivi. Paternò: 850 tamponi, con 36 positivi.

La campagna si concluderà lunedì 9 novembre. Possono aderire allo screening, oltre agli studenti, anche i loro familiari e il personale docente e non docente degli istituti scolastici. Anche domani, dunque, sarà possibile effettuare il tampone drive in – dalle ore 8 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 20 – nelle seguenti postazioni:

CATANIA

– parcheggio scambiatore di Nesima (via Michele Amari)

– parcheggio Amt – Fontanarossa (via Forcile)

– parcheggio scambiatore Due Obelischi (via F. Lojacono)

ACIREALE

– parcheggio Capomulini

ADRANO

– stadio

CALTAGIRONE

– area Protezione civile (viale Cristoforo Colombo)



PATERNÒ

– area adiacente alla piscina