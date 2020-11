Rubano in una barca, due denunciati

STROMBOLI (MESSINA) – I carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno denunciato un 32enne ed una 27enne, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. Durante un servizio di controllo a Stromboli, in località Punta Lena, i militari hanno sorpreso i due mentre asportavano due winch, ossia due verricelli da imbarcazioni, da una barca a vela alata dal luglio 2019, in conseguenza di uno spiaggiamento causato dal maltempo. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.