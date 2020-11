Ora è Catania la più colpita dal Covid

In Sicilia 13 morti e 1.083 nuovi casi su meno di 7.000 tamponi, resta alta la percentuale di contagiati. Tanti i guariti Il dettaglio per provincia

Share Tweet Whatsapp Email

Tredici morti e 1.083 nuovi positivi. Questo il bilancio dell’emergenza coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. I tamponi sono stati 6.894, per una percentuale del 15,7% (ieri 16%, con un aumento di 1.363 casi). Otto in più le persone in terapia intensiva (da 169 a 177), mentre i dimessi/guariti sono 340.

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 239 a Catania, 200 a Messina, 198 a Ragusa, 175 a Siracusa, 152 a Palermo, 92 a Caltanissetta, 22 a Enna, 5 a Trapani, 0 a Enna.

CHIUSE LE SCUOLE A CANICATTI’. Tutte le scuole pubbliche dell’obbligo di Canicattì in provincia di Agrigento sono state chiuse con ordinanza sindacale. La motivazione del provvedimento è da ricercare nel sempre più diffuso contagio riscontrato tra gli studenti e il personale. Le scuole resteranno chiuse dal 9 al 13 novembre.

SCREENING NEL RAGUSANO. Nelle quattro postazioni dei comuni di Ragusa, Comiso, Modica e Vittoria oggi 32 positivi su 1.326 tamponi effettuati. In particolare a Ragusa, 273 test, con zero positivi, a Comiso, 305 con 9 positivi, a Modica, 341 con 3 positivi, a Vittoria, 405 con 20 positivi. I positivi al tampone rapido sono stati sottoposti, nelle stesse postazioni, a tampone molecolare.

In due giorni sono stati effettuati più di 2.300 test rino-faringei e domani si continua con lo screening sempre della popolazione scolastica. Asp Ragusa informa che le postazioni replicheranno i test sabato, domenica e lunedì della prossima settimana. Lo screening è gratuito ed è su base volontaria. Anche i genitori possono effettuare il test gratuitamente.

ITALIA, NUMERI IN CALO. Sono 32.616 i nuovi casi di positività al coronavirus in tutta Italia nelle ultime 24 ore (7.195 meno rispetto a ieri). Le vittime sono 331 (94 in meno rispetto a ieri).

Sono stati 191.144 i nuovi tamponi effettuati, circa 40 mila in meno. Complessivamente sono 935.104 i contagiati, comprese vittime e guariti, mentre il totale dei morti è di 41.394.