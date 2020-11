Coronavirus, 8 preti contagiati nel Ragusano

Altri quattro sono in isolamento, chiuse quattro chiese

RAGUSA – Otto sacerdoti positivi al Covid-19, quattro in isolamento e quattro chiese chiuse. L’emergenza pandemica tocca in modo significativo la diocesi di Ragusa tanto che il vescovo, Carmelo Cuttitta, ha congelato le rotazioni già decise per alcune parrocchie.

Tra i contagiati c’è anche il prete destinato in una chiesa di Vittoria dichiarata zona rossa. Monsignor Cuttitta ha chiesto ai sacerdoti della diocesi di affrontare la situazione “con determinazione e responsabilità” ma anche con “consapevole prudenza”.

Le chiese per il momento chiuse sono due di Ragusa (San Pio X e Nunziata) e due di Comiso (Sacro Cuore e Santa Maria delle Grazie). Il vescovo non ha escluso “provvedimenti più restrittivi”.