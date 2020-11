Battuto Trump: Biden presidente

Share Tweet Whatsapp Email

Joe Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti. Il candidato democratico alla fine l’ha spuntata su Donald Trump grazie ai voti decisivi della sua Pennsylvania.

Trump dal canto suo però sembra intenzionato a dare battaglia legale fino in fondo. Ci saranno riconteggi in Wisconsin e Georgia, molto probabilmente anche in Arizona, Nevada e nella stessa Pennsylvania, i tempi per la certificazione ufficiale si allungano ma la sostanza non dovrebbe cambiare

Un veterano con 47 anni di politica alle spalle, esperto di affari internazionali e gaffeur impenitente. Oltre che ‘zio buono’ degli americani abituati alle intemperanze esplosive della presidenza Trump e uomo della middle class segnato da terribili tragedie familiari: questo è il 77enne Biden, l’ex vice di Barack Obama che gli americani hanno eletto alla Casa Bianca.