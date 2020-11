Al via i tamponi nei drive-in: ecco dove

Share Tweet Whatsapp Email

Al via da oggi i tamponi rapidi nei drive-in delle maggiori città siciliane. Prosegue la campagna attiva di monitoraggio del coronavirus sulla popolazione della Sicilia su precisi target, così come programmato dall’assessorato regionale alla Salute su suggerimento del Comitato tecnico scientifico.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Siciliana con le Asp ed in collaborazione con Anci Sicilia e le amministrazioni locali, è ancora rivolta – in questa fase – al mondo della scuola.

Durante lo screening si procederà al prelievo del campione mediante test rapido che, in caso di positività, verrà immediatamente ripetuto attraverso il tampone molecolare per la necessaria conferma così come previsto dai protocolli sanitari vigenti. L’adesione alla campagna è su base volontaria.

Ecco le sedi nei giorni del 7, 8 e 9 novembre.

AGRIGENTO

Agrigento Istituto Politi plesso Foderà con ingresso in via Cimarra

Sciacca Campo sportivo

Licata Tenda Protezione Civile Dietro Ufficio Agenzia Entrate, via Panepinto

CALTANISSETTA

Sabato 7

Caltanissetta Ipsia Galileo Galilei – Lato via Moncada Luisa

Liceo scientifico Volta via Libertà

Istituto Professionale Alberghiero Di Rocco – Via Leone XIII, 64

Palacarelli via Rochester

Gela Ex Terminal Bus – Zona Industriale – contrada Brucazzi

CATANIA

Adrano – Stadio

Paternò – sabato e domenica Area Mercato, lunedì area adiacente Piscina Comunale – corso Italia

Caltagirone – Area Protezione Civile – viale Cristoforo Colombo

Acireale – Parcheggio Capomulini

Catania – Scambiatore Nesima via Michele Amari

Fontanarossa Amt Parking – via Forcile

Scambiatore Due Obelischi – via Lo Jacono Francesco

MESSINA

7 e 8 novembre

Messina Istituto Agrario Cuppari – contrada Calonerò

Messina Istituto Minutoli – Villaggio Santo

Barcellona – Pala Alberti – contrada Zigari

Milazzo Itt Ettore Majorana – via Tre Monti, 4

Liceo Meucci – via Cap. Spoto, 3

Liceo Artistico – via XX Luglio

PALERMO

Monreale – presso ex Mobilificio Mulè – via Venerò

Prossima settimana: Bagheria e Termini Imerese

RAGUSA

Avvio sabato 7 dalle 9 alle 14

Comiso Area esterna ospedale

Ragusa Area esterna ex Ospedale Civile

Modica piazzale Fabrizio area antistante istituti scolastici

Vittoria Area Fiera Emaia

SIRACUSA

7 e 8 novembre

Avola – istituto Ettore Majorana – via Antonino Labriola, 1

TRAPANI

7 e 8 novembre

Trapani – piazzale Ilio

Alcamo – contrada Sasi – Zona Industriale

Mazara – piazzale Quinci

Marsala – piazza del Mercato Settimanale – ingresso via degli atleti

Castelvetrano via Autonomia Siciliana Zona Industriale