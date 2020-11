Catania, palina elettronica Sais in aeroporto

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – D’ora in poi sarà possibile quindi visualizzare alla fermata Sais Trasporti dell’aeroporto di Catania i tempi previsti per la partenza dell’autobus. L’azienda ha infatti installato all’interno dell’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania-Fontanarossa una innovativa palina elettronica per fornire ai propri utenti aggiornamenti in tempo reale sull’orario di partenza delle proprie linee dirette a Comiso, Vittoria, Caltanissetta, Canicattì ed Agrigento.

È la prima installata in Sicilia per le linee extraurbane. Le informazioni vengono mostrate in contemporanea su quattro righe, ciascuna delle quali è dedicata agli orari di partenza delle Autolinee Giamporcaro e Sais Trasporti o a messaggi testuali per comunicazioni alla clientela. La palina elettronica è connessa, attraverso la rete mobile, al sistema AVM (Automatic Vehicle Monitoring) di Sais attraverso cui l’azienda localizza in tempo reale tutti i propri veicoli ed è in grado di supportare al meglio i passeggeri con informazioni precise e attendibili.

“Crediamo fortemente – spiega l’ad del Gruppo SAIS Trasporti Samuela Scelfo – nel miglioramento dell’infomobilità grazie ai continui progressi fatti nel campo dell’innovazione tecnologica. Data l’importanza strategica che riveste nel quadro della mobilità siciliana, abbiamo scelto l’aeroporto di Catania per installare la prima palina intelligente in Sicilia per le linee extraurbane”.