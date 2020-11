Caso Siracusa: 4 mesi per ex pm Longo

Share Tweet Whatsapp Email

MESSINA – Il Gup di Messina ha condannato a 4 mesi l’ex pubblico ministero Giancarlo Longo, con rito abbreviato nell’ambito del processo sul ‘caso Siracusa’.

Sempre oggi nella stessa udienza ha patteggiato undici mesi l’avvocato Giuseppe Calafiore, in continuazione con i 2 anni e 9 mesi per corruzione in atti giudiziari già concordati con la Procura di Roma.

Calafiore è il legale al centro dello scandalo sulle sentenze pilotate nel centro siciliano e le nomine dei magistrati caldeggiate.

La vicenda, dopo l’arresto di Calafiore, si è arricchita con le dichiarazioni del collega Piero Amara ed è sfociata nelle accuse di corruzione in atti giudiziari, associazione a delinquere, formazione di elaborati ideologicamente falsi in concorso con periti e consulenti tecnici, simulazione di reato e dossieraggi ai danni di magistrati in servizio alla Procura di Siracusa con la complicità dell’ex pm Longo.