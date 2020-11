Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Sono stati stanziati fondi per la copertura degli oneri derivati dal rinnovo del contratto nazionale del lavoro relativo al trasporto pubblico locale delle Regioni a statuto speciale e alla Ferrovia Circumetnea.

Si tratta di 3.426.540,20 euro per la Circumetnea e 47.364.788,50 per il trasporto pubblico locale. “Un importante risultato che conferma come la Sicilia sia una priorità per questo governo”, dichiara il vice ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Giancarlo Cancelleri.