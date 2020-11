De Luca: “Musumeci e Razza si dimettano”

Share Tweet Whatsapp Email

MESSINA – “Perché la Sicilia è stata degradata a zona arancione? L’andamento della curva epidemiologica ci pone al tredicesimo posto, cioè il virus in Sicilia circola molto di meno rispetto a dodici regioni come ad esempio il Lazio, la Campania e la Liguria (inserite invece nella zona gialla). Ovviamente questa è la conferma che il sistema sanitario siciliano è strutturalmente al collasso perché in questi sei mesi poco o nulla si è fatto per incrementare i posti letto nei reparti Covid e nella terapia intensiva, nonostante i soldi messi a disposizione del governo Conte”.

E’ un fiume in piena il sindaco di Messina Cateno De Luca, che punta il dito contro la Regione. “Avevo già lanciato l’allarme una settimana fa. Ci hanno risposto con chiacchiere, proclami e scaricabarile. Purtroppo, da venerdì migliaia di imprenditori non potranno alzare la saracinesca”.

“Chiedo ufficialmente – conclude De Luca – le immediate dimissioni dell’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza e le scuse immediate ai siciliani da parte dell’inconcludente presidente Nello Musumeci. Per colpa della politica siciliana ora arriverà un’ulteriore mazzata alla Sicilia ed ai siciliani”.