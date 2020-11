Share Tweet Whatsapp Email

CALTAGIRONE – I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Caltagirone hanno arrestato il 24enne Gioele Baltico e il 26enne Gacem Louhichi per spaccio di sostanze stupefacenti.

In un garage in loro uso militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato oltre 600 grammi di marijuana, 80 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per confezionare dosi di droga. I due sono stati posti agli arresti domiciliari.