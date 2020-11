Share Tweet Whatsapp Email

BELPASSO – I carabinieri di Belpasso hanno arrestato il 32enne Alfredo Torrisi per detenzione finalizzata allo spaccio di droga.

I militari in un casolare in via Amerigo Vespucci in uso al 32enne, hanno trovato i primi 100 grammi di marijuana, conservati in diversi sacchetti di plastica, e materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi.

Successivamente i carabinieri hanno scovato altri 300 grammi di marijuana, che era stata nascosta nel bagagliaio di un’auto abbandonata nel giardino di pertinenza del casolare. Torrisi è stato posto agli arresti domiciliari.