Share Tweet Whatsapp Email

SAN GIOVANNI LA PUNTA (CATANIA) – La polizia ha arrestato Marco Croazzo destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione per spaccio di sostanze stupefacenti e rapina aggravata. L’uomo insieme ad altri due individui, tutti travisati, faceva irruzione all’interno di una gioielleria ubicata in centro commerciale di San Giovanni La Punta e sotto la minaccia di una pistola, puntata all’indirizzo di un’impiegata, si impossessavano di vari articoli di gioielleria per un valore di 60mila euro. Croazzo è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.