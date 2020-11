Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Il giudice del Tribunale di Palermo ha condannato a due anni di reclusione I. G. di 49 anni di Trapani che in spiaggia a Balestrate nel 2016 aveva tentato di abusare di una donna di 35 anni. La donna aveva approfittato della giornata di sole per trascorrere qualche ora al mare. Ma ha concluso la sua mattinata in una caserma dei carabinieri per presentare denuncia. Ai militari aveva raccontato che dopo essersi addormentata in spiaggia si sarebbe svegliata all’improvviso trovando su di sé un uomo che avrebbe cercato di violentarla slacciandole gli slip. Ha urlato e l’uomo è fuggito. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Partinico.