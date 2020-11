Share Tweet Whatsapp Email

GRAVINA DI CATANIA – Il Comune ha attivato i protocolli anti-Covid e sta provvedendo ad effettuare screening degli amministratori comunali e dipendenti che volessero sottoporsi a tampone, sulla base di un atto d’indirizzo che vede come primo firmatario il consigliere Paolo Kory.

“Ritengo fondamentale un controllo a tappeto di tutti coloro che sino ad ora sono stati a diretto contatto con il pubblico per una serenità tanto dell’ente quanto dei cittadini stessi. Solo con questi controlli – ha spiegato Paolo Kory – potranno individuarsi casi sospetti ed intervenire in tempo. Ritengo necessario il continuo rispetto delle regole sul distanziamento e la protezione individuale”.