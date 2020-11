Misterbianco e Paternò, boom di contagi

Share Tweet Whatsapp Email

Emergenza Covid nel Catanese. Alcuni grossi centri, tra i quali Misterbianco e Paternò, stanno registrando nelle ultime ore un numero elevato di casi.

A Misterbianco, secondo quanto comunicato dal Comune, i soggetti attualmente positivi sono complessivamente 206, di cui 19 ricoverati in ospedale e 187 a domicilio. Ammontano a 432 i soggetti, attualmente non positivi, sottoposti a isolamento domiciliare non scaduto.

I casi accertati di Covid-19 a Paternò, invece, risultano allo stato attuale 174, di cui 18 ospedalizzati. Sei sono i guariti e 2 i deceduti. In isolamento domiciliare 455 persone. L’amministrazione raccomanda la “massima cautela in tutti gli ambiti, anche in quelli familiari”.