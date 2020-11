Covid, trend stabile in Sicilia: +1.048

Share Tweet Whatsapp Email

Resta stabile l’andamento dei nuovi positivi al Covid in Sicilia: il bollettino odierno registra 1.048 casi (ieri +1.024) su 8.015 tamponi effettuati. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 13%.

Ancora alto il numero di decessi, 14 nelle ultime 24 ore. Si registrano anche 8 ricoveri in più in terapia intensiva, 292 i guariti. Il numero degli attuali positivi è adesso 16.806.



Questo il report per province: Catania 299, Palermo 258, Trapani 133, Caltanissetta 96, Ragusa 83, Messina 80, Siracusa 71, Agrigento 21, Enna 7.

Alla luce degli ultimi dati e del nuovo Dpcm in arrivo, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha convocato la giunta a Palazzo d’Orleans, alcuni assessori saranno in video conferenza nel rispetto delle norme anti-Covid. Il presidente farà delle comunicazioni.

Tornano a salire i nuovi contagiati da coronavirus individuati in Italia: sono 28.244 (ieri 22.253), secondo il sito della Protezione civile. Sono stati effettuati 182.287 tamponi, quasi 47 mila più di ieri.

Il rapporto tra positivi e tamponi è di circa il 15,5% nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri quando si era attestato quasi al 16,4%.

L’incremento delle vittime è invece più netto, sono 353 in 24 ore (ieri 233), mai così tanti da inizio maggio. Quasi un terzo delle 353 vittime si registra in Lombardia, che conta 117 morti.

La regione più colpita registra anche 40 pazienti in più in terapia intensiva, a fronte del balzo di 203 a livello nazionale, quasi il doppio dell’aumento finora più alto dei ricoverati in rianimazione in un solo giorno nella seconda ondata.

Il totale dei contagiati è ora di 759.829, i morti sono 39.412. Gli attualmente positivi superano i 400 mila e sono ora 418.142 (+21.630 rispetto a ieri). I guariti e dimessi sono 302.275 (+6.258). I pazienti in terapia intensiva aumentano di 203 in un solo giorno, portando il totale a 2.225.

I ricoverati con sintomi aumentano di 1.274 unità. In isolamento domiciliare ci sono ora 394.803 persone, in aumento di 20.153 unità.

La Lombardia fa registrare 6.804 nuovi casi di coronavirus. Seguono Piemonte 3.169, Campania 2.971, Toscana 2.336, Veneto 2.298, Lazio 2.209, Emilia Romagna 1.912.