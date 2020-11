Stanca degli abusi denuncia in compagno

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Aci Sant’Antonio hanno arrestato un 42enne di Acireale ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. Le forze dell’ordine sono state allertate da una donna stanca delle continue vessazioni del proprio convivente che, ancora una volta, era andato in escandescenze e voleva picchiarla al culmine di una discussione per futili motivi.

All’interno dell’appartamento, a testimonianza della violenta lite appena avvenuta, i militari hanno constatato la rottura delle suppellettili e di varie parti del mobilio e pertanto, davanti alla volontà della donna di formalizzare una querela nei confronti del compagno e visti anche gli specifici precedenti, l’uomo è stato arrestato e associato al carcere catanese di Piazza Lanza.