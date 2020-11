Catania, Bonaccorsi in visita al cimitero

Il vicesindaco ringrazia i cittadini: “Collaborazione preziosa per le misure anti-Covid”

CATANIA – Il vicesindaco Roberto Bonaccorsi con gli assessori Giuseppe Arcidiacono e Fabio Cantarella, i dirigenti e i funzionari preposti ai servizi cimiteriali, si è recato nel Cimitero di Acquicella rendendo omaggio ai defunti visitando l’ ossario e deposto, secondo tradizione, una corona d’alloro nella tomba-mausoleo del sindaco dei primi anni del novecento Giuseppe De Felice Giuffrida.

“La Commemorazione dei defunti – ha detto il vice sindaco Bonaccorsi – è una delle tradizioni più sentite dai catanesi. Nonostante la grave emergenza sanitaria abbiamo organizzato i servizi pubblici per la commemorazione dei defunti in maniera adeguata, ricevendo apprezzamenti da più parti, per l’ordine con cui sono state gestite i flussi delle migliaia di persone, senza assembramenti e l’utilizzo generalizzato delle mascherine protettive”.

“Mi sento di dire grazie anzitutto ai cittadini che hanno raccolta il nostro invito a spalmare in più giorni la visita al Cimitero e collaborare con il Comune – ha concluso – Ma devo anche ringraziare per l’operatività la Polizia municipale, gli addetti ai Servizi cimiteriali e della Multiservizi e di coloro si occupano della raccolta dei rifiuti. Ottimale anche il servizio dell’Amt e l’organizzazione della mobilità interna, soprattutto per i disabili, che ha permesso a tutti di ricordare i propri defunti con il massimo di attenzione e rispetto”.